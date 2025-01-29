عائدون من جنوب السودان يعبرون عن سعادتهم بالنجاة والعودة إلى أرض الوطن

عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بالنجاة من الأحداث التي تعرضو لها بجنوب السودان مؤخرا.

وأعربوا عن فرحتهم بالعودة إلى أرض الوطن في أمن وسلامة، مشيدين بجهود السلطات في السودان، وجنوب السودان، والبعثة الدبلوماسية بجوبا برئاسة السفير عصام الدين كرار.

وشكل مجلس السيادة الإنتقالي مؤخراً لجنة لترتيب إجراءات واستقبال العائدين من جنوب السودان نتيجة للأحداث المؤلمة التي تعرضو لها خلال الأيام الماضية، الأمر الذي دعى الحكومة لاتخاذ قرار إجلاء الرعايا معززين مكرمين إلى أرض الوطن حفاظاً على سلامتهم.

واستقبل عدد من الوزراء والمسؤولين ضم وزراء التنمية الإجتماعية أحمد آدم بخيت، النقل مهندس أبوبكر أبوالقاسم، وكيل وزارة الثقافة والإعلام سمية الهادي، اللواء ركن أزهري عباس وعدد من أعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة، استقبلوا بمطار بورتسودان اليوم أولى رحلات الإجلاء ل(180) مواطن ومواطنة على متن طيران بدر.

وتتمثل مهام اللجنة التي شكلها مجلس السيادة الإنتقالي في إستقبال العائدين، وتقديم الدعم المعنوي لهم، وتسهيل إجراءات عودتهم، وتنظيم رحلات الطيران لهم من مطار جوبا إلى مطار بورتسودان ومن ثم تفويجهم بالبصات إلى مناطقهم بالولايات المختلفة.