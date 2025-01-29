سياسية
أحمد الشاكر: بحري نظيفة وما تنسو تشغلو القرآن♥️
كتب بطل المظلات السوداني أحمد الشاكر:
رسميآ بحري نضيفة حُره خالية من التمرد بفضل الله اولآ ثم عزم الرجال الآن نشد الرحال إلي الخرطوم القصر الجمهوري ،كافوري.
نناشد شباب بحري في ولايات السودان و الخارج يرجعو يجتهدو في ترتيب اوضاعهم والتنظيم والنظافه عشان اخوانا وابائنا وامهاتنا وأطفالنا يرجعو ،وما تنسو تشغلو القرآن
نبشركم كبري المك نمر حُر وكبري شمبات حتبداء فيهو صيانه ويعود الخدمه قريب شديد بإذن الله
نصر من الله وفتح قريب
رصد وتحرير – “النيلين”