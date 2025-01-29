أحمد الشاكر: بحري نظيفة وما تنسو تشغلو القرآن♥️

نناشد شباب بحري في ولايات السودان و الخارج يرجعو يجتهدو في ترتيب اوضاعهم والتنظيم والنظافه عشان اخوانا وابائنا وامهاتنا وأطفالنا يرجعو ،وما تنسو تشغلو القرآن