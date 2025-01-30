منصة البلاغ الألكتروني تسجل أرقاماً قياسية منذ إنشائها والناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يوجه نداءً للمواطنين

وجه العميد شرطة / فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة نداءً هاماً للمواطنين الذين وقعت عليهم إنتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة في النفس والمال بضرورة التبليغ في أقسام الشرطة أو عبر منصة البلاغ الألكتروني

جاء ذلك لدى متابعته الدورية لإحصائيات منصة البلاغ الألكتروني التي أطلقتها قوات الشرطة في يونيو من العام 2023 حيث بلغت جملة بلاغات المواطنين (80902) بلاغاً منها (59115) بلاغ بخصوص مركبات مفقودة و (21431) بلاغ ضد المال و (289) أشخاص مفقودين و (67) بلاغاً ضد النفس

وأضاف في تصريحات صحفية أن منصة البلاغ الألكتروني أسهمت بفعالية كبيرة في رصد وإستعادة الكثير من منهوبات المواطنين مجدداً دعوته لكل من يعثر على مال هامل أو ممتلكات للغير ضرورة تسليمها لأقرب قسم شرطة.

المكتب الصحفي للشرطة