شرطة البحر الأحمر: توفير كافة المعينات الفنية واللوجستية الداعمة لتحقيق العملية الامنية

تفقد اللواء شرطة دفع الله طه أحمد دفع الله مدير شرطة ولاية البحر الأحمر، عدد من الإدارات العامة والمتخصصة بالولاية في اطار جولاته التفقدية التي بداها عقب تسلمه موقعه الجديد متفقدا سير العمل وتذليلا لكافة العقبات بغية تجويد وترقية الآداء الشرطي وقد شملت الزيارات إدارة الشرطة المجتمعية، وسكة حديد الإقليم الشرقي، وإدارة الشرطة القضائية، وإدارة خدمات المتقاعدين، الشرطة الأمنية ، والمواني البحرية و إستمع الي تنوير مفصل من مدراء هذه الادارات عن سير العمل ومراحل إنفاذ الخطط تطويرا للعمل الشرطي بالولاية وقد أثنى سيادته على جهود كافة العاملين بالإدارات في القيام بمهامهم بكفاءة ومهنية عالية مؤكدا على التزامه بتوفير الدعم اللازم وكافة الاحتياجات والمطلوبات الفنية واللوجستية لضمان آداء متميز يسهم في تعزيز الأمن والإستقرار بالولاية

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن برامج زيارة مديرشرطة الولاية إشتمل علي جولة ميدانية وتفقد الاقسام والمباني ومخاطبة القوات بالإدارات التي شملتها هذه الزيارات .

المكتي الصحفي للشرطة