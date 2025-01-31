وزير المالية يؤكد إهتمامه بتنفيذ الخطة الإسعافية لإنقاذ الموسم الشتوي بالولاية الشمالية

أكد د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمامه بتنفيذ الخطة الإسعافية المقدمة من الولاية الشمالية لإنقاذ الموسم الزراعي الشتوي الذي تأثر بنقص الإمداد الكهربائي جراء الإعتداء الغاشم للمليشيا المتمردة على المحطات التحويلية بالولاية.

ووعد الوزير خلال إطلاعه على الخطة المقدمة من الولاية عبر وزيري المالية والزراعة بالوزارة، الخميس، بالسعي الجاد لتنفيذ المطلوبات العاجلة لتوفير طاقة كهربائية عبرمولدات متحركة بالتنسيق مع جهات الإختصاص في قطاع الكهرباء والسعي لتنفيذ المعالجات الجذرية المطلوبة بإعادة تركيب المحطات التحويلية المتأثرة بالإعتداء، بجانب دعم الطاقات البديلة بتوفير الطاقة الشمسية لآبار ومحطات مياه الشرب.

من جانبه بعث الأستاذ أمير حسن بشير وزير المالية بالولاية برسالة تطمين لمواطني ومزارعي الولاية الشمالية تعكس إهتمام وزارة المالية الإتحادية وتكامل الجهود لحماية القطاع الزراعي وضمان نجاح الموسم الشتوي الذي يبشر بإنتاج وفير ، واصفاً له بموسم الكرامة وصمام أمان الأمن الغذائي بالبلاد.