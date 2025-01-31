الإعيسر يبحث مع المشرفين على مشروع حماية التراث الحي في السودان سبل حماية الآثار السودانية

اكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر، خلال لقائه الخميس كل من: الدكتورة هيلين مالينسون ومايكل مالينسون ريبا، المشرفين على مشروع حماية التراث الحي في السودان، بالتعاون مع المتحف البريطاني، سبل حماية الآثار السودانية.