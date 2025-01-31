سياسية
الإعيسر يبحث مع المشرفين على مشروع حماية التراث الحي في السودان سبل حماية الآثار السودانية
اكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر، خلال لقائه الخميس كل من: الدكتورة هيلين مالينسون ومايكل مالينسون ريبا، المشرفين على مشروع حماية التراث الحي في السودان، بالتعاون مع المتحف البريطاني، سبل حماية الآثار السودانية.
وقال الإعيسر ” سعدنا اليوم بلقاء المشرفين على مشروع حماية التراث الحي في السودان، بالتعاون مع المتحف البريطاني، كل من: الدكتورة هيلين مالينسون ومايكل مالينسون ريبا، وتداولنا حول سبل حماية الآثار السودانية.
وزاد بقوله” نشكرهم على تفهمهم لهموم السودان والسودانيين فيما يلي حماية التراث والحضارة السودانية”.
وحضر اللقاء كل من رئيس البعثة السفير بابكر الصديق برفقة المستشار الفني بالبعثة الأستاذ محمد سعيد.
سونا