وزير النقل: نعمل على توسعة مطار بورتسودان ليستوعب 40 طائرة رابضة في وقت واحد

أكد وزير النقل، المهندس أبوبكر أبوالقاسم، أن أعمال توسعة مطار بورتسودان تمضي وفق الخطة الموضوعة وبوتيرة جيدة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إضافة أكثر من 400 متر طولي كموقف إضافي للطائرات، مما يرفع سعة المطار إلى 40 طائرة رابضة في آن واحد.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به المهندس أبوالقاسم لوكالة السودان للأنباء (سونا) أثناء تفقده سير العمل الخميس، برفقة وكيل وزارة الثقافة والإعلام، سمية الهادي، حيث أوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 200 مليون دولار، متوقعًا اكتماله بنهاية العام الجاري، مع انتظام الدفعيات بشكل جيد.

وأشار الوزير إلى أن مطار بورتسودان يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية للمطارات في البلاد، مؤكدًا تبني الوزارة لخطة طموحة للتطوير تعتمد على تطبيق أحدث المواصفات والتأسيس المستقبلي في كافة المشاريع الوطنية.

كما شدد على أن توسعة المطار تُعد إنجازًا مهمًا تحقق رغم ظروف الحرب، مثمنًا الاهتمام الكبير الذي يوليه عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق المهندس إبراهيم جابر، لهذا المشروع.

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