الخروج من صفوف المليشيا.. البرهان يلتقي وفد تنسيقية قبيلة السلامات

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، وفد تنسيقية قبيلة السلامات برئاسة اللواء الركن(م) عبد المالك البشير موسى رئيس التنسيقية.

وأشار رئيس تنسيقية السلامات أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والإنسانية في البلاد، وقال” أكدنا لرئيس مجلس السيادة القائد العام موقفنا الثابت والراسخ الداعم للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة والعزة لحسم المليشيا الإرهابية، معبراً عن ادانته للجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا ضد الشعب السوداني ومؤسسات الدولة السودانية.

وأضاف سيادته أن المسؤولية الوطنية تحتم ضرورة وحدة الصف الوطني لتعزيز الوحدة والأمن والاستقرار والعمل صفاً واحداً خلف القوات المسلحة وإسنادها للقضاء على المليشيا واخراجها من المجتمع السوداني وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام .

مناشداً كافة المكونات القبلية بولاية جنوب دارفور الخروج من صفوف المليشيا التي ليس لها برنامج ولا هدف سوي تدمير السودان، والانحياز لنداء الوطن وجعل السودان موحداً قوياً.