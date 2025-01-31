ختام دورة أمن وسرية المعلومات للعاملين بأمانة حكومة الشمالية

وأكد دكتور مشار كور شول مدير الإدارة العامة للتخطيط والترجمة والبحوث بأمانة حكومة الولاية الشمالية فى تصريح (لسونا) أن الدورة إستهدفت عشرين دارسا ودارسة بعدد من إدارات الامانة و إستمرت لمدة خمسة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، وتقدم بالشكر لمكتب الوالي والإدارة العامة للتدريب في الولاية لدعم الدورات، كما شكر العقيد دكتور عبد العليم محمد والمهندس محمد طارق لتقديمهم المهارات اللازمة للعاملين بالأمانة، وأشار إلى أن الدورة تمثل بداية لعدد من الدورات التدريبية خلال العام الحالي من أجل تأهيل ورفع قدرات العاملين بالأمانة تجويدا للعمل والاداء.

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