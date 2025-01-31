والي الخرطوم يشيد باستجابة الدفاع المدني العاجلة لإخماد حريق مصفاة الجيلي

في إطار دعم التحركات الميدانية بولاية الخرطوم لدحر المليشيا المتمردة، بدأت المؤسسات المختصة التحرك العاجل لتنفيذ التدخلات المطلوبة لإزالة آثار الحرب.

وفي هذا السياق، أشاد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالاستجابة السريعة لقوات الدفاع المدني في إخماد حريق مصفاة الجيلي، حيث تمكنت في وقت وجيز من السيطرة الكاملة على الحريق.

كما أثنى على دور الدفاع المدني في إزالة مخلفات الحرب، والتدخل الفوري لإخماد حريق محطة المرخيات، مما يعكس خبراته المتراكمة وتطويره المستمر لآليات العمل.

جاء ذلك خلال استقباله الفريق شرطة د. عثمان عطا، المدير العام للدفاع المدني، ومساعده بولاية الخرطوم اللواء شرطة د. يوسف الإمام، والوفد المرافق، بحضور الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد، ومدير هيئة أمن الولاية اللواء أمن الحسن علي محمد صالح، والمدير العام للثقافة والإعلام والسياحة الطيب سعد الدين. كما أشاد الوالي بجهود قيادة الدفاع المدني في دعم الولاية بالآليات والأجهزة الحديثة لتعزيز قدراتها.

من جانبه، أكد المدير العام للدفاع المدني أن المليشيا المتمردة استهدفت ممتلكات الدفاع المدني بشكل مباشر، إلا أن قواته ظلت حاضرة منذ بداية الحرب، حيث نفذت عمليات تعقيم في أمدرمان القديمة، وإخماد حرائق المحطات التحويلية للكهرباء في المرخيات، مروي، دنقلا، والقضارف، إلى جانب إطفاء حريق مصفاة الخرطوم واستمرارها في عمليات التعقيم والتعامل مع الجثث.