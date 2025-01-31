صحة الخرطوم تتجه لإنشاء إدارة معامل مصغرة بالمحليات الكبرى وتعلن تدريب (٦٠) كادراً للفحص السريع للكوليرا

كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن اتجاهها لعمل إدارة معامل مصغرة في جميع المحليات الكبرى ام درمان وبحري والخرطوم لتلافي التداعيات التي ابرزتها الحرب بمركزية المعامل في القطاع الصحي بولاية الخرطوم، وأعلنت في الوقت ذاته عن الفراغ اليوم من تدريب عدد (٦٠) كادراً طبياً من العاملين بالمختبرات الطبية وفرق الاستجابة السريعة على كافة الوسائل والإجراءات الخاصة بالفحص السريع لمرض الكوليرا وكيفية أخذ العينات وحفظها وتزريعها، على أثر الدورة التدريبية اللازمية التي تمت بإشراف مختصين استمرت لمدة (٤) أيام بقاعة التدريب بمستشفى النو التعليمي وجاءت تحت شعار(التوعية والوقاية والأمل ) برعاية منظمة المنار.

واكد دكتور السمؤال حاج عثمان مدير الادارة العامة للمعامل بوزارة الصحة على أن ادارته اعتمدت نظام الهيكل اللامركزي للعمل في المعامل لتلافي السلبيات التي ابرزتها الحرب بمركزية الادارة وهياكل العمل، معلنا عن الاتجاه لإنشاء إدارة معامل مصغرة في كل محلية بام درمان الكبرى وبحري الخرطوم تماهيا مع المرحلة الحالية من الحرب.

وثمن د.سمؤال حرص الكوادر من المتدربين الذين يسكنون ويعملون في مناطق بعيدة على حضور الورشة، وشدد على أن الدورة التدريبية التي انتهت الزامية وأن اي كادر يعمل بالمعامل التابعة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم بالمراكز والمستشفيات يتم ترشيحة لتدريب يعتبر ملزم بالمشاركة، وعلى أهمية حضور الكوادر بالمعامل للاجتماع الشهري لمساهمته في إزالة كافة العقبات التي من شأنها تأخير وتيرة العمل، معربا عن شكره للإدارة بمستشفى النو لكونها سخرت كل إمكانياتها للتدريب بالقاعة واللابات وإدارة التدريب والإدارة العامة للطواريء والمنظمات الداعمة لدورة.

من جهتها قطعت دكتورة هالة موسى عبدالله مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة بأهمية تدريب الكوادر الطبية خلال هذه المرحلة من الحرب والانفتاحات التي تحدث بمحليات بحري والخرطوم وام درمان والتي تتطلب مزيد من الاستجابة السريعة للتصدي لأمراض الحرب بالمناطق المحررة.