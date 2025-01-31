سياسية
الهادي إدريس: التصريح المتعجل بشأن تشكيل الحكومة محاولة لخلق انقسام داخل التنسيقية وهو أمر نرفضه بشدة
قال نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الهادي إدريس إن البيان الذي تم تداوله باسم الناطق الرسمي لا يعبر عن الموقف الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”.
– أي تصريحات متسرعة تصدر خارج السياق التنظيمي هي محاولات غير مسؤولة لفرض أجندات معينة لا تمثل الإرادة الجماعية للتحالف.
– التصريح المتعجل بشأن تشكيل الحكومة محاولة لخلق انقسام داخل التنسيقية وهو أمر نرفضه بشدة
– لا يمكن لأي طرف منفرد أن يقرر مصير التنسيقية أو يصدر قرارات مصيرية دون موافقة الجميع
– نرفض أي محاولات لفرض أمر واقع دون الرجوع إلى كافة الشركاء ونوجه كل الأجهزة الرسمية “لتقدم” بالالتزام بخط الآلية السياسية.
الجزيرة – السودان