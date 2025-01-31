شاهد بالفيديو.. بعد تحرير مدينة بحري.. جنود الجيش يتفقدون بيوت المواطنين ويرفضون دخول منزل المذيعة تسابيح خاطر وزوجها الميرغني ويوجوهون لهم رسائل ساخرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير صاحبته ردود أفعال متباينة من قبل المعلقين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع جنود بالجيش, يقومون بتمشيط شوارع مدينة بحري, التي نجح الجيش في تحريرها مؤخراً.

وتفقد الجنود منازل عدد من مواطني الأجياء التي قاموا بتمشيطها, لكنهم رفضوا دخول منزل المذيعة تسابيح خاطر, وزوجها إبراهيم الميرغني.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخر جنود الجيش من مذيعة قناة سكاي نيوز, وزوجها القيادي بالجزب الإتحادي الديمقراطي, وذلك أثناء تجولهم بجوار منزلهم.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه انقسم في أرائه داخل التعليقات, ما بين مؤيد لموقف الجنود وما بين منتقد للتصرف الذي أقدموا عليه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين