سياسية

الشاكر: في بحري لقيت اخوانا ديل ناس الكهرباء 😍

2025/02/01
ahmedshakir9
أحمد الشاكر - الجيش السوداني
قال بطل القوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر”:
في بحري لقيت اخوانا ديل ناس الكهرباء 😍
دار بينا حوار عن تخريب المليشيا للكيبولات وسرقة النحاس وغيره من تدمير البنية التحتية المقصودة.
المهم قلت ليهم أنجزو عشان أهلنا يرجعو ،قال لي يازول انتو عليكم التحرير ونحنا علينا الدعوات والتعمير الله أكبر♥️
في الأيام الجاية حتبداء صيانة الكهرباء في بحري وحترجع المويه والكهرباء قريب بإذن الله.
#المعركة_القادمة-إلي_معركة_البناء-والتعمير.
نصر من الله وفتح قريب💕
رصد وتحرير – “النيلين”

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