الشاكر: في بحري لقيت اخوانا ديل ناس الكهرباء 😍

في بحري لقيت اخوانا ديل ناس الكهرباء

قال بطل القوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر”:

دار بينا حوار عن تخريب المليشيا للكيبولات وسرقة النحاس وغيره من تدمير البنية التحتية المقصودة.