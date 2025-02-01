ياسر العطا يلتقي رئيس هيئة الأركان

إستقبل الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضومجلس السيادة اليوم ، بمكتبه بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان يرافقه عدد من النواب و أعضاء هيئة الأركان بحضور قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية وأعضاء القيادة الجوالة لاسناد عمليات القيادة العامة في حرب الكرامة.