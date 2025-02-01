سياسية
ياسر العطا يلتقي رئيس هيئة الأركان
إستقبل الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضومجلس السيادة اليوم ، بمكتبه بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان يرافقه عدد من النواب و أعضاء هيئة الأركان بحضور قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية وأعضاء القيادة الجوالة لاسناد عمليات القيادة العامة في حرب الكرامة.
وخلال اللقاء أشاد العطا بالإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة في مختلف المحاور للقضاء علي مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة ..
إعلام القوات المسلحة