طيران الشرطة ينقل الإعلاميين لولاية الخرطوم لتوثيق آثار الخراب والدمار لحرب المليشيا المتمردة

في إطار جهودها المتواصلة ومبادراتها الرامية لتعزيز الثقة وتمتين أواصر العلاقة بين قوات الشرطة والإجهزة الإعلامية المختلفة.

قام طيران الشرطة صباح الجمعة بنقل الإعلاميين والصحفين من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بالإضافة لمراسلي وكالات الانباء والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الي ولاية الخرطوم وذلك لرصد وتوثيق آثار التدمير الممنهج الذي إنتهجته المليشيا المتمردة وإستهدافها لمقدرات الدولة وبنياتها التحتية باستهداف الموسسات الخدمية والمقار الحكومية وممتلكات المواطنين بمحليات الخرطوم وامدرمان وبحري.

والجدير بالذكر أن طيران الشرطة ظل يضطلع بدور محوري خلال معركة الكرامة حيث شارك في توصيل إمتحانات الشهادة السودانية ونقل فئات العملة الجديدة للولايات بجانب نقل القادة لمواقع الأحداث وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن قوات الشرطة دابت علي تبني جميع المبادرات والشراكات الرائدة والموجهة نحو خدمة المجتمع في إطار جهودها الخدمية والإجتماعية .

المكتب الصحفي للشرطة