والي ولاية الخرطوم يقدم واجب العزاء في شهداء قوات الإحتياطي المركزي ويثمن تضحياتهم

أعلن الأستاذ / أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم عن شروع آلية دعم ورعاية أسر الشهداء في عملها بولاية الخرطوم في إطار برنامج متكامل يضع أسر الشهداء والأسرى في أعلى سلم الإهتمامات.

جاء ذلك لدى تقديمه واجب العزاء في شهداء قوات الإحتياطي المركزي الذين إرتقت أرواحهم في معارك أحياء مدينة بحري الشرقية بالأمس حيث رافقه كلاً من الفريق ركن / عبدالخير عبدالله ناصر قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية واللواء ركن د / أمير سليمان مدير جامعة كرري بالإنابة واللواء شرطة / محمد سلمان الحسن مدير شرطة ولاية الخرطوم بالإنابة

وحيا والي ولاية الخرطوم شجاعة وفدائية أبطال قوات الإحتياطي المركزي الذين ظلوا في الخطوط الأمامية منذ اليوم الأول لتمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية وكان مقرهم بالقطاع الأول أمدرمان حائط الصد المنيع في وجه هجمات المليشيا وكانوا نسوراً جارحة في كافة محاور القتال آخرها هذه التضحيات البطولية في معارك تحرير بحري مؤكداً في حديثه أن الوطن سيبقى قوياً متماسكاً بتضحيات الأخيار من أبناءه المخلصين.

المكتب الصحفي للشرطة