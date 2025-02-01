القوات الأمنية المشتركة بولاية البحر تنفذ حملات أمنية كبري واسعة النطاق لمكافحة الجريمة

وقف اللواء شرطة/ دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الاحمر علي جهود الحملات الأمنية الكبري التي نفذتها القوات المشتركة بالولاية وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطط المنعية والكشفية للجريمة وتحقيق الأمن والإستقرار وإزالة الظواهر السالبة ومكافحة ظاهرة الدراجات الناريةغير المقننة وقد إستهدفت الحملات القطاع الجنوبي والقطاع الشمالي من حاضرة الولاية بالإضافة للتقاطعات والإرتكازات الحاكمة ومواقع تجمع معتادي الإجرام وقد أسفرت نتائجها عن ضبط عدد (73) دراجة نارية و (10) تكتك و (152) مخالفة مرورية وتوقيف (3) متهمين تحت المادة (78والمادة 79 )من القانون الجنائي.