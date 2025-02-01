سياسية
القوات الأمنية المشتركة بولاية البحر تنفذ حملات أمنية كبري واسعة النطاق لمكافحة الجريمة
وقف اللواء شرطة/ دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الاحمر علي جهود الحملات الأمنية الكبري التي نفذتها القوات المشتركة بالولاية وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطط المنعية والكشفية للجريمة وتحقيق الأمن والإستقرار وإزالة الظواهر السالبة ومكافحة ظاهرة الدراجات الناريةغير المقننة وقد إستهدفت الحملات القطاع الجنوبي والقطاع الشمالي من حاضرة الولاية بالإضافة للتقاطعات والإرتكازات الحاكمة ومواقع تجمع معتادي الإجرام وقد أسفرت نتائجها عن ضبط عدد (73) دراجة نارية و (10) تكتك و (152) مخالفة مرورية وتوقيف (3) متهمين تحت المادة (78والمادة 79 )من القانون الجنائي.
وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد اللواء دفع الله إستمرار جهود هذه الحملات في جميع محليات الولاية والتي تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والقضاء علي مظاهر التفلتات وإزالة الظواهر السالبة مضيفا بأن القوات المشاركة في هذه الحملات تعمل بتنسيق تام وفق خطط أمنية محكمة يذكر أن هذه الحملات وجدت الرضي والإستحسان من المواطنين .
المكتب الصحفي للشرطة