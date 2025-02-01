والي جنوب كردفان يؤكد عزم وقدرة الجيش تطهير البلاد من الخونة

اكد والي جنوب كردفان محمد ابراهيم عبدالكريم عزم وصلابة القوات المسلحة في تطهير كل شبر دنسه الخونة والعملاء.

جاء ذلك لدى مخاطبته الحفل الجهادي الذي نظمه ديوان الزكاة بالتعاون مع كلية كادقلي التقانية برئاسة اللواء (55) مشاة هجانة اسود الجبال الفرقة 14مشاة لاسناد القوات المسلحة معنويا وماديا.

وحيا الوالي الشعب السوداني بالانتصارات الباهرة التي حققتها القوات المسلحة في محور الصياد والشهيد المصري باستعادة مدينة ام روابة

وقال ان الشعب السوداني صبر كثيرا لكن عزيمة القوات المسلحة والالتفاف حولها تحقق النصر واضاف قائلا “الجيش مدرسة واحدة والانتصارات لا تأتي بالصدفة بل بناء على الترتيب والتنظيم والخطط”. مطمئنا مواطن الولاية انه لا نزوح ولا فرار ولا هروب والولاية تسخر كل الامكانيات لدحر العدو.

فيما اعلن اللواء الركن فيصل مختار الساير قائد الفرقة 14 مشاة بفك اللجام للتطهير الكامل مشيدا بمؤسسات الدولة السودانية في تقديم الدعم والسند للأبطال المتحركين في الخطوط الأمامية

وقال ان احفاد السلطان عجبنا ومندى عجبنا سطروا في النضال في تاريخ السودان واليوم ابناء اللواء 54 مشاة الدلنج سطروا النضال وهم اول من لقن الدعم السريع شر هزيمة.

من جانبه أكد وناشد العميد الركن كافي طيار البدين الأبطال بضرب العدو بيد من حديد.

فيما هنأ الاستاذ عريس حامد كباشي مدير ديوان الزكاة هنأ أبطال الفرقة 14مشاة بالانتصارات الباهرة مشيرا الى ان القوات المسلحة تمثل العمود الفقري للدولة السودانية.

وقال ان المبادرة هدفت الى رفع الروح المعنوية بدائرة اختصاص مسؤولية الفرقة 14 مشاة هجانة اسود الجبال مؤكدا وقفة الشعب السوداني وابناء جنوب كردفان في معركة الكرامة