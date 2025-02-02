إدارة المرور السريع ولاية الخرطوم تباشر مهامها لتأمين وتنظيم حركة العودة الطوعية بقطاع بحري

في إطار سعيها الدوب والمستمر لتحقيق أمن وسلامة المواطنين باشرت إدارة المرور السريع ولاية الخرطوم قطاع الجيلي بقيادة الرائد شرطة محمد الخاتم مهامها على المعبر الرئيسي لمدينة بحري وتاتي هذه الخطوة عقب الانتصارات والإنفتاحات الأخيرة التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة النظامية في محلية بحري وتستهدف هذه العملية إستقبال أفواج العودة الطوعية إلى ولاية الخرطوم وتنظيم حركة المرور والتركيز على توعية السائقين وإرشادهم لضمان سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

من جانبها أكدت الإدارة العامة للمرور أن جميع جهودها منصبة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين من خلال تعزيز سبل التواصل الجيد مع السائقين وتسهيل انسيابية حركة المركبات كما تمت متابعة الإجراءات الأمنية والمرورية لضمان استقرار الوضع وتنظيم حركة العودة بسلاسة مما يطمئن المواطنين ويسهم في تسهيل تحركاتهم ووصولهم بسلام الي وجهتهم الأخيرة.

المكتب الصحفي للشرطة