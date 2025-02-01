اجتماع طارئ لمركز الطوارئ بخصوص ظهور مرض الإيبولا بدولة أوغندا

وأوضح وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن مرض الإيبولا من الأمراض الفيروسية سريعة الانتشار، ومعدل حالات الوفيات يصل إلى 90% من الحالات. وأكد على وضع المحاذير والتدابير اللازمة، مشيرًا إلى أن التقارير تشير إلى ظهور حالة في دولة أوغندا لممرضة في أحد المستشفيات الكبيرة، وكاشفًا عن وجود أكثر من 66 ألف مواطن سوداني في أوغندا، مما يستدعي وضع التدابير اللازمة عبر المعابر، خاصة مطار بورتسودان لتعدد الرحلات بين البلدين، والعمل على منع دخول المرض إلى البلاد.