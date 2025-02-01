طب وصحة
اجتماع طارئ لمركز الطوارئ بخصوص ظهور مرض الإيبولا بدولة أوغندا
عقد مركز الطوارئ ومكافحة الأوبئة صباح السبت اجتماعًا طارئًا بخصوص وضع التدابير والمحاذير بعد ظهور مرض الإيبولا بدولة أوغندا.
وأوضح وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن مرض الإيبولا من الأمراض الفيروسية سريعة الانتشار، ومعدل حالات الوفيات يصل إلى 90% من الحالات. وأكد على وضع المحاذير والتدابير اللازمة، مشيرًا إلى أن التقارير تشير إلى ظهور حالة في دولة أوغندا لممرضة في أحد المستشفيات الكبيرة، وكاشفًا عن وجود أكثر من 66 ألف مواطن سوداني في أوغندا، مما يستدعي وضع التدابير اللازمة عبر المعابر، خاصة مطار بورتسودان لتعدد الرحلات بين البلدين، والعمل على منع دخول المرض إلى البلاد.
وأوضح الوزير أن هناك فريق عمل متواجد بالمطار للكشف على المسافرين ومنع دخول الحالات المصابة، مؤكدًا أهمية حماية المواطن السوداني.
الجدير بالذكر ان مركز عمليات الطوارئ مع الشركاء سيكون في حالة تأبه مستمر لتفعيل آليات المتابعة و الرصد لتقليل المخاطر و دخول المرض للبلاد.
إعلام وزارة الصحة الاتحادية