مدير شرطة ولاية كسلا يزور السيد قائد القوات البرية العائد من مناطق العمليات بالقيادة العامة

ضمن البرامج الإجتماعية لشرطة ولاية كسلا قام اللواء شرطة / الهادي شريف على الإمام مدير شرطة الولاية وبرفقته مدراء الدوائر والإدارات العامة والمتخصصة بزيارة السيد الفريق ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل قائد القوات البرية العائد من القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة بعد تحريرها وجاءت الزيارة بهدف تقديم التهانى بمناسبة فك الحصار عن القيادة بجانب الانتصارات الباهرة التى حققتها القوات المسلحة فى كافة محاور القتال وقد ابدى الفريق رشاد سعادته بالزيارة التى تؤكد على متانة العلاقات والروابط بين كافة القوات النظامية مثمنا دور قوات الشرطة فى معركة الكرامة ومساندتها للقوات المسلحة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي ان السيد مدير شرطة ولاية كسلا فور تسلمه مهامة وجه بضرورة احكام التنسيق مع الاجهزة والجهات المختلفة .

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