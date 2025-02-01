رئيس مجلس السيادة الانتقالي يطمئن على مجمل الأوضاع بالنيل الأبيض

ضمن سلسلة جولاته الولائية، وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان السبت إلى مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض.

ووقف رئيس المجلس السيادي على مجمل الأوضاع بالمدينة واطمأن على تفاعل المواطنين وإنخراطهم في المقاومة الشعبية للدفاع عن الأرض والعرض مشيدا بالالتفاف الشعبي الكبير الذي حظيت به القوات المسلحة في حرب الكرامة ضد أوباش التمرد مؤكداً عزم الدولة على المضي قدماً في القضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية وإستعادة السلام والاستقرار في البلاد.

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