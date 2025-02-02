بدء عمليات تطهير وتعقيم بحري ووالي الخرطوم يشيد بالدفاع المدني

بدأت السبت حملة تطهير وتعقيم المرافق الخدمية بمحلية بحري بمشاركة الفريق شرطة دكتور عثمان عطا المدير العام لقوات الدفاع المدني والمدير التنفيذي لمحلية بحري عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن والأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني.

كما شارك في الحملة مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم اللواء شرطة حقوقي يوسف الامام الأمين واللواء شرطة قرشي حسين مساعد المدير العام للطوارئ وعدد من مدراء الادارات بالدفاع المدني اتحاديا وولائيا .

ويتم التطهير بمواد الكلور عبر ضخها بالطلمبات المحمولة علي عربات الدفاع المدني واستكشاف المواد المتفجرة والعبوات الناسفة.

حيث شملت حملة التطهير مستشفى بحري التعليمي بكافة أقسامه ومسجد السيد علي الميرغني بالإضافة لعدد من المرافق الحيوية والاحياء واكد الفريق عثمان بأن الحرب خلفت الكثير من المخاطر وتتطلب جهوداً ومساعي من كل الجهات وصولا لبيئة خالية من التشوهات والعوائق وكل ما يضر بالبيئة وصحة المواطن بالاستمرار في الوصول لكل المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العباده والمرافق الحكومية والخاصة تحقيقا للبيئه السليمة الخاليه من التشوهات والمهددات.

من ناحية اخري التقى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة المدير العام للدفاع المدني الفريق دكتور عثمان عطا والوفد المرافق له في ختام زيارتهم لولاية الخرطوم وذلك بحضور الاستاذ عبدالرحمن أحمد عبد الرحمن المدير التنفيذي لمحلية بحري والأستاذ عوض حامد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضه.

واشاد والي الخرطوم بنتائج الزيارة وما قدمه الدفاع المدني من مساعدات ميدانية في المناطق المحررة بالتطهير والتعقيم وتوظيف كل إمكانياتهم وصولا لكل المرافق الحيويه بمحلية بحري بإعتبار إن هذه الخطوه تعزز من البيئة المعانآة وتمهد لعودة المواطنيين لمنازلهم.