رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يزور مروي ويتفقد الفرقة ١٩ مشاة

وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان السبت إلى مدينة مروي ، وتفقد الفرقة ١٩ مشاة.

حيث تدافعت جماهير غفيرة من محلية مروي بالولاية الشمالية لاستقباله. مشيدين بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري في مختلف محاور معركة الكرامة.

وحيا القائد العام للقوات المسلحة مواطني محلية مروي الذين وقفوا بصلابة في وجه التمرد وإنحازوا للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة.