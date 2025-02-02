انطلاق رحلات العودة الطوعية من بورتسودان إلى ولاية الجزيرة الاثنين القادم

وقالت في تصريح صحفي سوف يتم نقل الدفعة الاولى عبر 20 بصا سياحيا من مراكز الإيواء المختلفة ببورتسودان، ثم الوافدين من ولاية الجزيرة بالمنازل بالأحياء السكنية ببورتسودان ومحليات الولاية المختلفة.

واشارت إلى تخصيص عدد 100 بصا لرحلات التفويج بمعدل 20 بصا لكل اسبوع تتحرك صباح كل يوم اثنين وذلك بالتنسيق مع والي البحر الاحمر و الجهات ذات الصلة و لجنة العودة الطوعية لمواطني الجزيرة بولاية البحر الأحمر.

سونا