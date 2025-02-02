فريني يقف على حجم دمار مؤسسات التنمية الاجتماعية ببحري

وقف المدير العام لوزارة التنمية الإجتماعية الأستاذ صديق فريني علي حجم التخريب والنهب الذي طال مؤسسات وزارته بمحلية بحري.

واوضح فريني ان الخراب الذي قامت به مليشيا آل دقلو الارهابية شمل مركز ابوحليمة الإجتماعي شمال بحري كأكبر مركز اجتماعي في افريقا ويضم في داخله140بيت محمي ومعامل لانتاج مياه الصحة وحظائر لتسمين العجول واخري لانتاج الدواجن حيث تم نهب مكونات المركز واثاثاته.

واضاف فريني ان الزيارة شملت مركز الحلفايا الإجتماعي الذي لم يسلم هو الآخر من أعمال النهب والتخريب.