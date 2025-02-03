والي الخرطوم يشيد بدور جهاز المخابرات العامة

اكد والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة ان الإسناد الذي وجدته ولاية الخرطوم من قبل جهاز المخابرات العامة خلال فترة الحرب كان له دور مهم في استدامة الخدمات وتأمين الولاية والمشاركة الفاعلة في كل متحركات معركة الكرامة فضلا عن تقديم المعلومات عن الخلايا النائمة و المتعاونين مع المليشيا.

جاء ذلك خلال لقائه السبت بمساعد المدير العام لجهاز المخابرات العامة اللواء احمد خميس والمفتش العام للجهاز اللواء عادل التجاني بحضور مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء الحسن علي محمد صالح

وأكد الوالي ان الزيارات المتكررة من المدير العام لجهاز المخابرات العامة ونوابه ومساعديه تؤكد ان الولاية تحظى بإهتمام خاص من الجهاز لاهميتها الإستراتيجية كعاصمة للبلاد.

من جهته أوضح مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم اللواء الحسن علي محمد صالح ان الزيارة تأتي لتهنئة والي الخرطوم بالانتصارات التي تحققت مؤخراً ووقوف الجهاز مع الوالي كرمز للصمود مما دعا المواطنين لمشاركته بالتواجد داخل الولاية لافتاً الي عزم الجهاز للمشاركة في تأمين وبناء وتعمير الولاية .