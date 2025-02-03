كيف تسبب مبابي في إفساد فرحة فينيسيوس

تسبب الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، في إلغاء هدف زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة إسبانيول. وحل ريال مدريد، ضيفا ثقيلا على إسبانيول، مساء السبت، في إطار الجولة 22 من عمر الدوري الإسباني.

وعاد فينيسيوس لتشكيل الميرنجي أمام إسبانيول، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي تعرض لها، نتيجة طرده أمام فالنسيا.وسجل فينيسيوس، هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 21، من خلال تصويبة قوية داخل منطقة الجزاء، سكنت أسفل يمين الحارس جارسيا. لكن حكم المباراة، قرر إلغاء هدف فينيسيوس، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، حيث تبين وجود التحام قوي من كيليان مبابي (صانع الهدف)، على بول لوزانو لاعب إسبانيول قبل تسديدة فينيسيوس.

وتلقى ريال مدريد الخسارة بنتيجة (0-1) خلال مواجهة إسبانيول، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا. وسجل لإسبانيول كارلوس روميرو في الدقيقة 85.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 49 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز ال17.

كووورة