نائب القائد العام يقف على سير العمليات بمنطقة وادي سيدنا العسكرية وسلاح الإشارة والقيادة العامة

وصل عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية

وكان في استقباله بقاعدة الشهيد مختار الجوية عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا وعدد من قادة الفرق والوحدات العسكرية.

وتلقى سيادته تنويرا كاملا حول سير العمليات العسكرية بمحور أمدرمان واطمأّن على جاهزية الوحدات والروح المعنوية العالية للجنود والمستنفرين وعزمهم على تطهير ما تبقى من جيوب المليشيا في جنوب وغرب أمدرمان.

وهنأ كباشي الضباط والجنود بالانتصارات التي حققوها في كل المحاور في معركة الكرامة مشدّدا على ضرورة العمل على حسم أمر التمرد في القريب العاجل.

وزار سيادته سلاح الإشارة وحيا صمود الضباط والجنود واستبسالهم وصبرهم وثباتهم للحفاظ على سيادة الدولة وكرامتها حتى لا تطأ قدم المرتزقة تلك البقاع الطاهرة.

وأشاد الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بالترتيبات العسكرية بسلاح الإشارة القلعة التي هزمت المليشيا الارهابية ومهدت الطريق الي القيادة العامة.

ووقف نائب القائد العام على سير العمليات بالقيادة العامة يرافقه عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

وترحّم نائب القائد العام على شهداء الحرس الرئاسي وكل الجنود الذين إسترخصوا دماءهم فداءاً لأرض السودان الطاهرة متعهداً بتحرير كل شبر من تراب الوطن ورفعة شأنه وحماية أراضيه.

وتفقد كباشي غرفة السيطرة والعمليات بالقيادة العامة التي تعمل على تعزيز الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

سونا