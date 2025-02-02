حكومة الجزيرة: مسيرة الإنتصارات لن تتوقف

هنأ الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف القائد العام للقوات المسلحة ومساعديه وأعضاء مجلس السيادة ومواطني الولاية خاصة مواطني شرق الجزيرة والحصاحيصا الكاملين بالإنتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة على مليشيات الدعم السريع ونظافة شمال الجزيرة من دنس التمرد.

وقال إن الإنتصارات جاءت نتيجة للخطط الإستراتيجية المحكمة التي نفذتها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والتنسيق الكبير بين كافة القوات حركات الكفاح المسلح والمستنفرين والمقاومة الشعبية وقوات درع السودان وأكد أن مسيرة الإنتصارات لن تتوقف حتى تحرير البلاد من التمرد .

من جانبه أكد المهندس أبو بكر عبدالله مدير عام وزارة البنية التحتية أن القوات المسلحة حققت إنتصارات كبيرة أظهرت بسالة الجندي السوداني والسند الشعبي للقوات المسلحة وأعلن إستعداد حكومة الجزيرة لإعادة تشغيل كل الخدمات في المناطق والمدن التي تم تطهيرها من دنس المليشيا المتمردة.

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