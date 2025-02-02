برعاية سفارة السودان بالقاهرة ومبادرة من كُلِّيتي الإمام الهادي وأمدرمان للصحافة انعقاد ورشة إعادة إعمار الجامعات السودانية

شهد الدكتور عاصم أحمد حسن – المستشار الثقافي بالسفارة السودانية بالقاهرة، شهد أعمال ورشة إعادة الإعمار والتأهيل لمؤسسات التعليم العالي بالسودان، ببيت السودان بالقاهرة، والتي انعقدت بمبادرة كريمة من كلية الإمام الهادي وكلية أمدرمان للصحافة وتكنولوجيا الطباعة والنشر، ورعاية المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، بحضور رئيس اتحاد الجامعات السودانية بروفسور عماد الدين عرديب مدير جامعة الخرطوم، واللواء د. أمين مجذوب مسؤول ملف الجودة والمبادرات بالسفارة السودانية بالقاهرة، ولفيف من مدراء الجامعات وعمداء الكليات السودانية الحكومية والخاصة.

وفي كلمتيهما في افتتاح الورشة عبرت كل من د. بخيتة الهادي المهدي رئيس مجلس أمناء كلية الامام الهادي ود بخيته أمين عميد كلية أمدرمان للصحافة وتكنولوجيا المطبوعات عبرتا عن شكرهما للسفارة السودانية بالقاهرة على اهتمامها ورعايتها للورشة واضافتا أن التحدي الكبير الذي يواجه الجامعات السودانية في تقييم حجم الدمار والخراب الذي تعرضت له ووضع خارطة للإعمار والتأهيل تراعي إمكانية استئناف الدراسة دون تأخير.

وفي كلمته في افتتاح الورشة قدم الدكتور عاصم بالشكر لكليتي الإمام الهادي وأمدرمان للصحافة وتكنولوجيا الطباعة على مبادرتهما الكريمة والتفكير الجمعي بما يخدم مؤسسات التعليم العالي السودانية بعد نهاية حرب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية، مشيراً لاهتمام السفارة بقيادة سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي بأمر مبادرات السودانيين في مصر، وأشار د. عاصم إلى مجهودات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان بأمر إعادة إعمار وتأهيل الجامعات التي تعرضت للنهب مقدما شكره للحضور النوعي والمتميز من الأكاديميين ومنسوبي مؤسسات التعليم العالي المشاركين في الورشة.

من جانبه، ترأس بروفيسر عماد الدين الطاهر عرديب مدير جامعة الخرطوم ورئيس اتحاد الجامعات السودانية جلسة الاستماع لاوراق عمل، تناولت إعادة الإعمار، ومنهج الدراسات السودانية، والتعليم العام مراجعة المناهج و تأهيل المعلمين. قدمها الأستاذ الهادي حسن عبد الجليل، من كلية أمدرمان للصحافة، ودكتور أحمد سمي جدو أستاذ التاريخ المشارك بكليه الامام الهادي، والدكتور يوسف حسن أستاذ عِلم الاجتماع المساعد بكليه الإمام الهادي. والدكتورة عواطف عمر عيسى علي مدير الشئون الإدارية ولاية الخرطوم ورئيس لجنة تنظيم وترتيب المدارس السودانية الخاصة بجمهورية مصر العربية.

ومن المنتظر أن تعقب هذه الورشة ملتقيات وشركات بين الجامعات السودانية ومؤسسات اقتصادية وشركات عامة وخاصة للإسهام في ملحمة إعمار الجامعات السودانية في الخرطوم وعدد من الولايات التي طالتها الحرب.

الملحقية الثقافية

سفارة جمهورية السودان | القاهرة