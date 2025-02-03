والي ولاية البحر الاحمر ومدير شرطة الولاية يفتتحان نافذة المعاملات المرورية الخاصة بإستخراج رخص القيادة وترخيص المركبات بمحلية سنكات

افتتح الفريق ركن مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر يرافقه مدير شرطة الولاية نافذة المعاملات المرورية الجديدة الخاصة باستخراج رخص القيادة وترخيص المركبات بمحلية سنكات بحضور مدير المخابرات العامة وقائد الفرقة (12) سنكات والمدير التنفيذي لمحلية سنكات ووكيل ناظر الهدندوة والإدارات الأهلية بمحليات غرب الولاية حيث كان في إستقبالهم العميد/ شرطة خالد حمدناالله عبدالجبار مدير مرور ولاية البحر الأحمر و مدير المرور السريع بالولاية.

والي ولاية البحر الأحمر هنأ الحضور بالإنتصارات المتتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في جميع محاور القتال ضد مليشيا التمرد ، موضحا أن إفتتاح القسم يعتبر إضافة حقيقية لإنسان المحلية وأصبح بإمكانهم إجراء جميع معاملاتهم المرورية بكل سهولة ويسر، وأن مسيرة تطوير الخدمات سوف تشمل جميع محليات ولاية البحر الأحمر

اللواء شرطة / دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الأحمر أشار إلى أهمية إفتتاح هذه النافذة التي سوف تسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات المرورية المختلفة، مؤكدا على بذل الجهود لتقديم كافة الخدمات التى تهم المواطن حتى تشمل جميع الخدمات.

مدير مرور ولاية البحر الأحمر أوضح أن إفتتاح نافذة ترخيص قسم سنكات جاء في إطار إستراتيجية الإدارة العامة للمرور لتطوير الخدمات المرورية وتيسير الحصول عليها وفق أحدث النظم مبينا أن القسم الجديد سيقدم خدمات إستخراج رخص قيادة وترخيص مركبات بجانب تعليم قيادة المركبات