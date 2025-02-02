القوات المسلحة والقوة المشتركة تدحر هجوما للمليشيا من ثلاثة محاور وإنتصارات كاسحة لقواتنا

تمكنت القوات المسلحة والقوة المشتركة والشرطة والأمن والمستنفرين والمقاومه الشعبية وقوات العمل الخاص وشباب الإسناد مسنودة بالطيران الحربي من التصدي لهجوم المليشيا بالمحور الشمالي الشرقي و الجنوبي الشرقي والجنوبي الغربي وتدمير (٦٥) مركبة قتا_لية وإستلام سبعة عربات بمدفع (٢٣) وأربعة عربات بمدفع دوشكا وهلاك وإصابة العشرات منهم وهروب كبير لعناصر المليشيا تاركين مركباتهم بأرض المعركة وآخرين ضلوا الطريق وجاري القبض عليهم من قبل قوات العمل الخاص ، بحمد الله إنتصارا كاسحا لقواتنا وهروب لأعداد مهوولة بجنوب شرق معسكر زمزم ومازالت قواتنا تطاردهم إلى آخر مليشي .

رقيب أول مراسل حربي / آسيا الخليفة قبلة