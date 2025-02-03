شرطة محليتي الحصاحيصا وشرق الجزيرة تباشر مهامها

أعلن العميد شرطة/فتح الرحمن محمد توم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة عن وصول قوات الشرطة بكافة وحداتها لمحليتي الحصاحيصا وشرق الجزيرة عقب تحريرهما و دخول القوات المسلحة والقوات المساندة لها وتطهيرها من المليشيا والمرتزقة.

وأضاف الناطق الرسمي أن جميع الإدارات الشرطية اكملت كافة مطلوبات تقديم الخدمات وفي كامل الجاهزية لحفظ الأمن والإستقرار وحماية المدنيين وفقا لموجهات رئاسة قوات الشرطة بتأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم بكافة المناطق المحررة بالبلاد.

المكتب الصحفي للشرطة