السفير السعودي يبشّر باكتمال تشييد وتأثيث مركز صحي حديث بمنطقة السليم

أعلن السفير السعودي بالسودان سعادة الأستاذ علي حسن جعفر، أن مركز الدكتور عبد الرزاق بن محمد الصالح الصحي بمنطقة السليم بمحلية دنقلا بالولاية الشمالية والذي نفّذ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد تم الفراغ من تشييده وتأثيثه وتجهيزه بالأجهزة الطبية الحديثة وبالمعدات والأثاثات ، وهو جاهز الآن لافتتاحه وتقديمه للخدمات الصحية لسكان المنطقة وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية.

واوضح السفير السعودي أن مشروع المركز الصحي قد تم إنجازه بفضل الله تعالى في أقل من ثلاثة أشهر، حيث يأتي إقامة هذا المشروع النموذجي المهم في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم المستشفيات والمراكز الصحية في السودان وتهيئتها بالأجهزة والمواد والأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية بغرض تحسين الصحة العامة ومساعدة المرضى والمصابين.

يشتمل المركز الصحي على الأقسام التالية : (الإدارة / العيادة / الاستقبال والملفات / المختبر / الصيدلية / العملية الصغيرة / العلامات الحيوية والضماد / الملاحظة – رجال ونساء / استراحة الموظفين / صالة الانتظار / المستودع / دورات مياه)

الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو مشروع نموذجي للمراكز الصحية ويعتبر باكورة لعدد من المراكز الصحية المقترح إنشاؤها بمشيئة الله في الفترة المقبلة.

وأثنى السفير السعودي على الجهود المبذولة من معالي وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم وسعادة والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله وسعادة مدير قطاع الصحة بالولاية الشمالية د. ساتي حسن ساتي وفريق العمل بالقطاع ، شاكراً لهم جهودهم في تذليل الصعاب وتسهيل وتيسير إجراءات تنفيذ هذا المشروع ، واعتماد الكادر الطبي والإداري للمركز.