واليا الخرطوم وغرب دارفور يؤكدان على تقديم الجنجويد للعدالة لاستهدافهم المواطن الاعزل

إستقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الأحد، والي ولاية غرب دارفور الأستاذ بحرالدين أدم كرامة في زيارة تهدف لتقديم التهانيء بالانتصارات التي حققتها القوات المشاركة في معركة الكرامة في محاور ولاية الخرطوم المختلفة.

وأشار والي غرب دارفور بأن قضية الشعب السوداني قضية عادلة ولابد أن تجد الدعم والسند من الحكومات والشعوب المحبة للسلام وقال إن إستهداف المليشيا للمواطنين العزل انتهاك واضح وصريح ضد الانسانية وقدم التعازي لأسر شهداء ضحايا مجزرة سوق صابرين وقطع بأن الجنجويد لن يفلتوا من العادلة وان تحرير دارفور وكل أرض السودان بات وشيكا.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان قدم تنويرا عن المراحل التي مرت بها الولاية منذ بداية الحرب والانفتاح الكبير بفضل الانتصارات الأخيرة وقال بأن الشغل الشاغل لحكومة الولاية تقديم المساعدات والايواء للذين وفدوا من المناطق المحررة والتوسع في الخدمات الأساسية الداعمة للاستقرار التي ساهمت كثيرا في العودة الطوعية للمواطنين بفضل المجهودات التي بذلت لارجاع خدمات الصحة والتعليم وخدمات الكهرباء والمياه .