قائد قطاع النيل الازرق داجو يثمن أدوار الإسناد الشعبي، والإعلامي

ثمن اللواء ركن علي حسن بيلو قائد قطاع النيل الازرق دفاع جوي (داجو) دور الإسناد الشعبي في معركة الكرامة وإحباط أكبر مخطط يستهدف السودان شاركت فيه ١٧ دولة وعدد من المنظمات، موجهاَ صوت شكر للمقاومة الشعبية، والمواطنين لوقفتهم ومساهمتهم في قوافل الدعم والإسناد مما كان له الأثر في تحقيق الانتصارات الباهرة.

كما أشاد بالإسناد الإعلامي المتمثل في المراسلين ، ومنبر وتغطيات سونا بالإضافة إلى عمل الإعلاميين مع فرع التوجيه المعنوي في دحض الشائعات وإفشال وسائل الحرب النفسية التي يبثها العدو.

وأبان سيادته أن ضاحية جبال موية منطقة استراتيجية تربط ولاية سنار بالنيل الابيض ودارفور وشمال كردفان ومناطق غرب السودان وباحتلال المنطقة تأثرت هذه المناطق خاصة النيل الابيض ولكن استطاعت القوات المسلحة ان تدحر العدو في منطقة جبل موية والتقى جيشا سنار والنيل الابيض وبعد التحرير توالت الانتصارات ودحر العدو وصارت الولاية آمنة ومحررة بنسبة ٩٥% وانحصر وجود العدو في جيوب داخل محلية الدالي والمزموم وقال ان المواطنين عادوا الى ديارهم وتكاملت مرافق التنمية والخدمات والدواوين الحكومية تعمل كما كانت قبل الحرب.