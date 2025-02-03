صندوق إعانة المرضى يؤهل مراحيض ومدارس بمعسكرات إيواء المتضررين بالمناقل

ثمّن الدكتور أسامة عبد الرحمن وزير الصحة بولاية الجزيرة جهود صندوق إعانة المرضى في إعادة تأهيل مراحيض مدارس معسكرات الإيواء للمتضررين من الحرب بمدينة المناقل تحت إشراف وزارة الصحة .

من جانبه أوضح دكتور عمار يحيى سليمان مدير الشؤون الصحية بمحلية المناقل أن البرنامج يستهدف تأهيل 48 مرحاضًا في أكثر من 10 مدارس (إبتدائي وثانوي) وتركيب 11 صهريج مياه مزود بمضخات إلى جانب إنشاء وحدة طاقة شمسية بمدرسة عثمان بن عفان الأساسية للبنين .