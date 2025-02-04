حكومة الجزيرة: تشغيل جميع الخدمات في المناطق والمدن التي تم تحريرها

قدم الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة المكلف، التهاني للقائد العام للقوات المسلحة ومساعديه وأعضاء مجلس السيادة، إضافة إلى مواطني الولاية، خاصة سكان شرق الجزيرة والحصاحيصا والكاملين، بمناسبة الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة ضد مليشيات الدعم السريع وتطهير شمال الجزيرة من التمرد.

وأشار إلى أن هذه الانتصارات جاءت نتيجة لتنفيذ خطط استراتيجية محكمة بفضل التنسيق الكبير بين القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، إلى جانب حركات الكفاح المسلح، والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، وقوات درع السودان. وأكد أن مسيرة الانتصارات ستستمر حتى تحرير كامل البلاد من التمرد.

من جانبه، أشاد المهندس أبو بكر عبد الله، المدير العام لوزارة البنية التحتية، ببسالة الجندي السوداني والدعم الشعبي للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذه الانتصارات تعكس قوة التلاحم الوطني. كما أعلن عن استعداد حكومة ولاية الجزيرة لإعادة تشغيل جميع الخدمات في المناطق والمدن التي تم تحريرها من المليشيات المتمردة.

سونا