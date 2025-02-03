المليشيا ارتكبت مجزرة فى الفاشر.. مقتل وإصابة ما يفوق ثلاثمائة مواطن

حكومة شمال دارفور..

المليشيا ارتكبت مجزرة فى الفاشر..

والى الولاية السابق والقيادي ب(تقدم) هو من نفذ الهجوم..

إدانة

شهدت مدينة الفاشر اليوم الاحد 2-2-2025م واحدة من أكبر المجازر البشرية فى حق المواطنين العزل الأبرياء حيث قامت مليشيا الدعم السريع المتمردة بقتل وإصابة ما يفوق ثلاثمائة مواطن كحصيلة أولية فى سوق الماشية والاحياء المجاورة للسوق رمياً بالرصاص وبعضهم ذبحاً داخل منازلهم وبطرق وحشية أخرى لا علاقة لها بالإنسانية من قريب أو بعيد وفى مسلك يعبر بجلاء عن حقد وكراهية هذه الفئة الباغية على انسان مدينة الفاشر

إن ماحدث اليوم بالفاشر من مجزرة بشرية جريمة تستدعى العقاب العاجل والرادع من المؤسسات الدولية العدلية وعلى المجتمع الدولى إدانته وبشكل واضح ..

من المؤسف حقا إن من قاد الهجوم على الفاشر وقام بارتكاب هذه المجزرة البشعة المدعو ( نمر محمد عبد الرحمن ) والى شمال دارفور السابق وأحد قيادات ( تقدم) الشىء الذى يفضح بشكل قاطع زيف وبطلان شعارات الحياد والديمقراطية والدولة المدنية وغيرها من شعارات الكذب والنفاق ..

إن ما حدث من مجزرة اليوم بالفاشر يكشف النوايا الخبيثة للتمرد تجاه انسان دارفور والفاشر مما يستوجب مزيد من الوحدة للقضاء على هذا التمرد بشكل نهائى الرحمة والمغفرة للشهداء

حكومة شمال دارفور