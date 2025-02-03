السودان وجنوب السودان يتفقان على مراقبة الحدود

أتفقت دولتا السودان وجنوب السودان على مراقبة الحدود لمنع تسلل المجرمين والتعاون لاستعادة المنهوبات السودانية التي دخلت جنوب السودان خلال الحرب.

اعلن ذلك وزير الداخلية الفريق خليل باشا سايرين في تصريح صحفي بمطار بورتسودان الدولي عقب عودته من رواندا بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم ٢٤ لمنظمة الايابكو للتعاون الشرطي لدول شرق أفريقيا والمؤتمر الدوري رقم ٢٦ للمنظمة.

وقال سايرن انه بحث مع نظيرته الجنوب سودانية على هامش المؤتمر، موضوعات الأمن الداخلي على خلفية الاعتداءات على السودانيين في جنوب السودان ومواطني الجنوب بالسودان حيث أمن اللقاء على أن الاعتداءات حالات فردية.

وأكد الفريق سايرن أن السودان شارك في اللجان الفرعية والوزارية والتنسيقية الدائمة والمدراء العامين للشرطة.

وابان ان الاجتماع الوزاري للايابكو امن على تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والمستحدثة.

وأشار إلى أن الاجتماع أمن على تعزيز التعاون لمكافحة هذه الجرائم واصدر عددا من التوصيات متعلقة بتبادل المعلومات.

سونا