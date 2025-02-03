حكومة شمال دارفور: مقتل د.الصادق احمد عبد الله عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الفاشر جريمة ضد الإنسانية

الفاشر3 -2-2025(سونا)– تحتسب حكومة ولاية شمال دارفور عند الله تعالى الشيخ الدكتور الصادق احمد عبد الله عميد كلية القرآن الكريم والدراسات الأسلامية بجامعة الفاشر ، إمام وخطيب مسجد خاتم الانبياء ، شهيداً باذن الله ، والذي إغتالته يد المليشيا الآثمة يوم أمس الأحد ، داخل مسجد خاتم الانبياء بحي الرديف، رمياً بالرصاص أثناء هجومها الغادر والجبان على المدينة.

وإعتبرت مقتل الداعية الإسلامي الصادق احمد عبد الله ، بهذه الطريقة تمثل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان ، تضاف لسجلات الجرائم الممتدة ، من قتل ، وتشريد ، وإغتصاب ، وتهجير ، وحصار علي المواطنين السودانيين سيما مواطني مدينة الفاشر من قبل مليشيا آل دقلو الأرهابية.

وقالت أن مثل هذه الجرائم لن تزيدها إلا عزيمة ، وإصراراً في سبيل إجتثاث هذا السرطان من جسد الوطن .

وأشارت حكومة الولاية أن الفقيد الشهيد كان واحداً من علماء السودان الأفذاذ ، خطيبآ مفوهاً في المنابر ، حيث يتدافع المئات إلى مسجد خاتم الانبياء لأداء الصلوات ، والاستماع إلى خطبه ، وأحاديثه التي تجهر بالحق دون خوف أو وجل ، فضلاً عن علمه الغزير الذي نثره في قاعات العلم بالجامعات السودانية المختلفة ، وتتقدم حكومة الولاية باحر التعازي لأهل الفاشر جميعاً ، ولأسرته على وجه الخصوص، ولأساتذة جامعة الفاشر ، تغمده الله بواسع رحمته وأن يتقبله شهيداً عنده ، وان يلهم آله وذويه الصبر والسلوان (وإنا لله وإنا إليه راجعون).

يشار ألى أن المليشيا قد قامت بقتل الدكتور الصادق احمد عبد الله عميد كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بجامعة الفاشر ، وشقيقه بجانب آخرين من المصلين ، رمياً بالرصاص بمسجد خاتم الانبياء بحي الرديف بالفاشر ، جوار سوق المواشي.

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