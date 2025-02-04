ماذا قال قائد سلاح المهندسين في تخريج الدفعة 112؟

في كرنفال تخريج الدفعة ١١٢ سلاح المهندسين بتشريف اللواء ركن الظافر قائد منطقة أمدرمان العسكرية قائد سلاح المهندسين في أجواء حماسية عالية ..

أبرز ما ورد في وصايا قائد سلاح المهندسين للخريجين :

▪︎ القوات المسلحة جيش نظامي مهني .

▪︎ واجبنا تسليم المتهم إلى الاستخبارات التي تسلمه إلى الجهات العدلية ليأخذ القانون مجراه.

▪︎ كجيش نظامي لا نأخذ المتهم بالظنون ولا نقتص بأيدينا منه .

▪︎ السلاح أمانة في أعناقنا نستخدمه لإقامة العدل وحماية الوطن والشعب وفق القانون .

▪︎ مرتزقة المليشيا لصوص يقاتلون من أجل الن.هب والسر.قة وأخذ أموال الناس بالباطل ويسفكون الدماء ويغت.صبون النساء .

إعلام القوات المسلحة