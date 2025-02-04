المرور السريع ولاية البحر الأحمر ينظم تفويج البصات السفرية وبرنامج العودة الطوعية لولاية الجزيرة

نظمت إدارة المرور السريع بولاية البحر الأحمر حملة إرشادية توعوية لسائقي البصات السفرية تحت شعار ( تعزيز الوعي المجتمعي لتحقيق السلامة المرورية) تزامنا مع برنامج العودة الطوعية لوافدي ولاية الجزيرة بولاية البحرالاحمر و الذي جاء برعاية والي ولاية البحر الأحمر .

العميد شرطة حيدر حبيب الله عباس مدير المرور السريع بولاية البحر الأحمر أوضح أن الحملة التوعوية الارشادية تهدف الى تعزيز الوعي المجتمعي لتحقيق السلامة المرورية والتي جاءت تزامنا مع تفويج برنامج العودة الطوعية لوافدي ولاية الجزيرة بهدف تحقيق السلامة المرورية لشركاء الطريق عبر إستراتيجية السلامة المرورية الداعية للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات وللحد من وقوع الحوادث المرورية بطرق المرور السريع، مبينا أن دائرةالمرور السريع بالإدارة العامة للمرور وضعت خطة مرورية متكاملة لتفويج الوافدين موضحا أن اليوم يتم التفويج لعدد (22) بص سفري تتقدمهم دورية مرورية بإشراف ضباط وصف ضباط متجهة إلى ولاية الجزيرة مدينة ودمدنى من مدينة بورتسودان ومحلية سنكات ، داعيا سائقي البصات السفرية للإلتزام بمسار الفوج وعدم التخطي إضافة إلى الإلتزام بالسرعة القانونيةحفاظا على أرواح المواطنين.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن إدارة المرور السريع بولاية البحرالاحمر درجت على إنفاذ العديد من برامج التوعية والإرشاد المرورى فى كل المناسبات التى تشهد عمليات تفويج بهدف الإلمام بالقواعد والنظم المرورية

هذا وقد تم توزيع مطبقات تحمل إرشادات توعوية خاصة بالسلامة المرورية للسائقين كما تم توزيع العاب للأطفال، الجدير بالذكر أن الحملة الإرشادية وعملية التفويج وجدت قبول وإستحسان المسافرين .

المكتب الصحفي للشرطة