الإدارة العامة للمرور تستأنف عملها بولاية سنار عقب تحريرها من مليشيا الدعم السريع

ثمن اللواء شرطة د/ سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور الجهود المقدرةالتي بذلتها إدارة المرور بولاية سنار في إستخراج رخص المرور بالولاية عبر الوحدة الفنية بمركز ترخيص سنجة ومجموعة من مهندسي الربط الشبكي بين ولاية سنار ومدينة بورتسودان عقب تحرير محليات الولاية من التمرد وعودة الإستقرار وقال إن الجهد المبذول نتج عنه إنجاز كافة الطلوبات لبداية العمل قبل الموعد المقرر وأضاف أن الإنجاز يعكس التفاني والإحترافية في العمل، مؤكدًا الإلتزام بتقديم الدعم المستمر وإزالة كافة العقبات.