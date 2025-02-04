عضو مجلس السيادة عبد الله يحي يطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية

وصل إلى مدينة دنقلا حاضرة الولاية الشمالية عضو مجلس السيادة عبد الله يحي وكان في استقباله بمطار دنقلا، والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله محمد وأعضاء حكومته.

إلى ذلك تفقد عضو السيادي جرحى العمليات بالمستشفى العسكري ، مشيداً بالتضحيات الكبيرة التي بذلوها في معركة الكرامة ، مؤكداً أن الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستفرين أسهمت في المحافظة على سيادة السودان ووحدته.

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