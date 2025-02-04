وزير البنى التحتية بنهر النيل يبحث مع عدد من الشركات قيام وتأهيل الطرق بالولاية

أكد المهندس سمير سعيد، وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية نهر النيل، حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع إدارة الطرق القومية لتنفيذ وتأهيل الطرق التي تربط الولاية بعدد من الولايات الأخرى.

جاء ذلك خلال لقائه، يوم الاثنين بمكتبه، وفد شركة “قوندوني” الصينية للإنشاءات برئاسة السيدة ويندي، مديرة الشركة، وبمشاركة وفد مجموعة شركات البرجوب، وحضور المهندس خالد فتحي، مدير الإدارة العامة للطرق والجسور.

بحث اللقاء سبل التعاون في تأهيل وإنشاء عدد من الطرق الداخلية والقومية، خاصة طرق أم سرح – مروي وأبو حمد – كريمة، وذلك من خلال التنسيق بين حكومة الولاية ممثلة في وزارة البنى التحتية وإدارة الطرق القومية.

كما استعرض اللقاء مساهمة الشركة الصينية في تنفيذ مشروعات البنى التحتية، بما في ذلك الطرق والمباني ومشروعات الطاقة الشمسية. من جانبه، أكد الوزير على أهمية الالتزام بآليات عمل الوزارة والأسس واللوائح المنظمة لتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن الدراسات الفنية اللازمة لهذه المشاريع قد أُعدت مسبقاً، إلا أن تحديات التمويل والظروف الحالية التي تمر بها البلاد حالت دون تنفيذها حتى الآن.