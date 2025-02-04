وزارة المالية والاقتصاد الوطني الإتحادية تشرع فى تسيير قافلة دعم غذائية لولاية الجزيرة

سيرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني قافلة دعم غذائي إلى ولاية الجزيرة، في إطار جهودها لتقديم العون الإنساني للمناطق المتأثرة.

استقبل والي القضارف المكلف، الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد، بمكتبه الاثنين الوفد المشرف على القافلة برئاسة د. محمد علي جمعة، مدير الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، ممثلاً لوزير المالية، وذلك بحضور الأستاذة نجاة أحمد محمد، المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف.

وأشاد الوالي المكلف بجهود وزارة المالية الاتحادية في تسيير القافلة، مؤكداً الأهمية البالغة لهذا الدعم في ظل الحاجة الماسة لمواطني ولاية الجزيرة بعد تحريرها من المليشيات المتمردة، التي خلفت دماراً واسعاً ونهبت ممتلكات المواطنين ومصادر غذائهم.

من جانبه، عبر ممثل وزير المالية الاتحادية عن تقديره لحكومة وشعب ولاية القضارف، مثمناً دورهم في دعم القوات المسلحة واستقبال وإيواء النازحين من ولاية الجزيرة، إضافة إلى تقديم مختلف الخدمات الأساسية لهم في جميع القطاعات الخدمية.