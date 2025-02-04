تدمير ونهب مخزن المبيدات اﻻستراتيجى لوﻻيات الوسط بجنوب الجزيرة

أعلنت الدكتورة عرفة محمود أحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المكلف أن مخزن المبيدات الإستراتيجي لولايات الوسط بمنطقة بيضاء بمحلية جنوب الجزيرة قد تعرض للتدمير الكامل والسرقة بواسطة مليشيات الدعم السريع الإرهابية قبل دحرها.

وناشدت الوزيرة في تصريح (لسونا) المواطنين بتوخي الحيطه والحذر وعدم الإقتراب من منطقة المخزن بإعتبارها عالية السمية وحذرت من التعامل مع مخلفات المبيدات والفوارغ حفاظاً على سلامة المواطنين إلى حين إكتمال المعالجات اللأزمة .